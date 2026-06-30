Происшествия
30 июня 07:12
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«Вечерняя Казань»

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При взрыве СВУ в Монако пострадал украинский бизнесмен Ермолаев

Подозреваемому в покушении удалось скрыться с места происшествия.

При взрыве СВУ в Монако пострадал украинский бизнесмен Ермолаев

Автор фото: соцсети

Около девяти часов вечера по местному времени на туристической улице Реверан-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв, который, предположительно, являлся покушением на украинского бизнесмена и инвестора Владимира Ермолаева. Он получил ранения, помимо него пострадали еще двое — ребенок и женщина. Как сообщает «Интерфакс», они также являются гражданами Украины.

Причиной взрыва, предварительно, стал рюкзак с СВУ, оставленный неизвестным около дома. Взрывчатка, сообщает SHOT, состояла из железных болтов и дроби. Виновник инцидента скрылся, его поиски уже ведутся, а фотографии появляются в соцсетях. Мэр Ниццы Эрик Чиотти в социальной сети X выразил соболезнования пострадавшим, назвав произошедшее трагедией.

Ранее ФСБ предотвратили теракт в синагоге. Подозреваемого в подготовлении схватили в Ярославле вместе с зажигательной жидкостью.

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