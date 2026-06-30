Прокуратура помогла нижнекамцу восстановить право на досрочную пенсию
Сотрудники Отделения Социального фонда отказали мужчине.
В Нижнекамскую городскую прокуратуру обратился местный житель, который пожаловался на нарушения законодательства о пенсионном обеспечении со стороны Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Татарстану.
Как показала проверка надзорного ведомства, заявитель обратился в ОСФР по РТ с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако сотрудники фонда, не приняв во внимание его стаж работы с августа 1992 года по октябрь 1993 года, отказали ему.
После проверки прокуратуры города незаконное решение об отказе отменено. Мужчине сделали перерасчет стажа и назначили положенную ему по закону досрочную пенсию, пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана.
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