Сотрудники Отделения Социального фонда отказали мужчине.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Нижнекамскую городскую прокуратуру обратился местный житель, который пожаловался на нарушения законодательства о пенсионном обеспечении со стороны Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Татарстану.



Как показала проверка надзорного ведомства, заявитель обратился в ОСФР по РТ с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако сотрудники фонда, не приняв во внимание его стаж работы с августа 1992 года по октябрь 1993 года, отказали ему.



После проверки прокуратуры города незаконное решение об отказе отменено. Мужчине сделали перерасчет стажа и назначили положенную ему по закону досрочную пенсию, пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана.



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