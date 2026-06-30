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30 июня 08:27
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«Вечерняя Казань»

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Прокуратура помогла нижнекамцу восстановить право на досрочную пенсию

Сотрудники Отделения Социального фонда отказали мужчине.

Прокуратура помогла нижнекамцу восстановить право на досрочную пенсию

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Нижнекамскую городскую прокуратуру обратился местный житель, который пожаловался на нарушения законодательства о пенсионном обеспечении со стороны Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Татарстану.

Как показала проверка надзорного ведомства, заявитель обратился в ОСФР по РТ с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако сотрудники фонда, не приняв во внимание его стаж работы с августа 1992 года по октябрь 1993 года, отказали ему.

После проверки прокуратуры города незаконное решение об отказе отменено. Мужчине сделали перерасчет стажа и назначили положенную ему по закону досрочную пенсию, пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ранее мы писали, что экс-главврача казанской детской поликлиники осудят за махинации с зарплатой. Женщина наняла врача-педиатра и присвоила себе почти 130 тысяч рублей.

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