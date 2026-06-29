Происшествия
29 июня 21:34
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«Вечерняя Казань»

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Экс-главврача казанской детской поликлиники осудят за махинации с зарплатой

Женщина наняла врача-педиатра и присвоила себе почти 130 тысяч рублей.

Экс-главврача казанской детской поликлиники осудят за махинации с зарплатой

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бывшего главврача одной из детских поликлиник Казани ждет суд по делу о превышении полномочий и мошенничестве. По версии следствия, 57-летняя женщина фиктивно трудоустроила врача-педиатра с целью получения выгоды.

С апреля 2025 года по январь 2026 года главврач присвоила себе свыше 128 тысяч рублей зарплаты, начисленной этому работнику. Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры. Ущерб возмещен частично, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ООО «Структура Сервис» Альметьевска погасили долг по зарплате в 650 тысяч. На должностное лицо наложен штраф в 20 тысяч рублей. В адрес руководителя внесли представление об устранении нарушений.

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