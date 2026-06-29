Пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане
Проводятся следственные действия.
В Татарстане 42-летнему мужчине из Самарской области предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие полагает, что он 27 июня напился в квартире в Нижнекамске на улице Кайманова и избил 55-летнего коллегу. Драка произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
Мужчина от травм скончался на месте. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят неоднократно судимого 49-летнего жителя Елабуги, обвиняемого в избиении до смерти знакомого. Он пил алкоголь вместе с пострадавшим. В какой-то момент он поругался с ним, после чего избил, а тот умер на месте.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Другие лидеры при этом не верят в то, что глава штатов перейдет от слов к действиям.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.