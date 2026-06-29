Происшествия
29 июня 19:31
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«Вечерняя Казань»

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Пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане

Проводятся следственные действия.

Пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 42-летнему мужчине из Самарской области предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие полагает, что он 27 июня напился в квартире в Нижнекамске на улице Кайманова и избил 55-летнего коллегу. Драка произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Мужчина от травм скончался на месте. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят неоднократно судимого 49-летнего жителя Елабуги, обвиняемого в избиении до смерти знакомого. Он пил алкоголь вместе с пострадавшим. В какой-то момент он поругался с ним, после чего избил, а тот умер на месте.

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