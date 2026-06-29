Челнинец отправится в колонию на 13 лет за убийство соседа
Конфликт между мужчинами произошел из-за громкой музыки.
Суд Набережных Челнов, рассмотрев уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, признал его виновным в убийстве, сообщает прокуратура Татарстана.
Преступление произошло ночью 30 ноября 2025 года. Будучи пьяным, мужчина в своей квартире включил музыку на всю громкость. Вскоре к нему поднялся недовольный сосед, и между ними произошел конфликт.
Во время ссоры подсудимый ножом нанес несколько ударов соседу – в грудь и подреберную область – и несколько раз ударил его кулаком в лицо и голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Суд приговорил жителя автограда к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в надзорном ведомстве республики.
Ранее мы писали, что пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане. Проводятся следственные действия.
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