Конфликт между мужчинами произошел из-за громкой музыки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Набережных Челнов, рассмотрев уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, признал его виновным в убийстве, сообщает прокуратура Татарстана.

Преступление произошло ночью 30 ноября 2025 года. Будучи пьяным, мужчина в своей квартире включил музыку на всю громкость. Вскоре к нему поднялся недовольный сосед, и между ними произошел конфликт.

Во время ссоры подсудимый ножом нанес несколько ударов соседу – в грудь и подреберную область – и несколько раз ударил его кулаком в лицо и голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил жителя автограда к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в надзорном ведомстве республики.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане. Проводятся следственные действия.

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