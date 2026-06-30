Происшествия
30 июня 08:37
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанец предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Мужчине вменяют также неправомерный оборот средств платежей.

Татарстанец предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кировский районный суд Казани рассмотрит в скором времени уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по двум статьям: уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей.

Как считает следствие, с 1 января 2021 года по 28 декабря 2023 года он, будучи директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью, включал в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 28 организациями, что позвонило ему «сэкономить» более 85 миллионов рублей налогов, не уплаченных в бюджет.

Кроме того, с 12 января 2021 года по 29 сентября 2023 года мужчина изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО на расчетные счета аффилированных организаций. Общая сумма переводов составила более 498 миллионов рублей.

На имущество обвиняемого, его супруги, а также организаций, участвующих в преступной схеме, общая стоимость которого составляет 77 миллионов рублей, наложен арест, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее мы писали, что «черных» банкиров в Казани осудят за нелегальные операции на 200 млн рублей. Обвиняемые действовали по поручению различных юридических лиц.

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