Татарстанец, севший повторно пьяным за руль, остался без квадроцикла
Мужчине предстоит еще выплатить штраф.
Суд Татарстана рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя деревни Белоус Тукаевского района и признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Как было установлено в суде, в марте 2025 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение, лишив прав и наказав штрафом. А спустя месяц его задержали за рулем квадроцикла на улице деревни Белоус. И он снова был пьяным, что показали результаты освидетельствования.
Суд штрафовал татарстанца на 200 тысяч рублей, которые поступят в доход государства, и конфисковал у него квадроцикл. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Татарстана.
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