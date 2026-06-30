Мужчине предстоит еще выплатить штраф.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Татарстана рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя деревни Белоус Тукаевского района и признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.



Как было установлено в суде, в марте 2025 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение, лишив прав и наказав штрафом. А спустя месяц его задержали за рулем квадроцикла на улице деревни Белоус. И он снова был пьяным, что показали результаты освидетельствования.



Суд штрафовал татарстанца на 200 тысяч рублей, которые поступят в доход государства, и конфисковал у него квадроцикл. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Татарстана.



Ранее сообщалось, что на улице Гоголя в Казани автомобиль сбил курьера на электровелосипеде. Молодой человек попал в больницу.

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