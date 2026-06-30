Происшествия
30 июня 08:09
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанец, севший повторно пьяным за руль, остался без квадроцикла

Мужчине предстоит еще выплатить штраф.

Татарстанец, севший повторно пьяным за руль, остался без квадроцикла

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Татарстана рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя деревни Белоус Тукаевского района и признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Как было установлено в суде, в марте 2025 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение, лишив прав и наказав штрафом. А спустя месяц его задержали за рулем квадроцикла на улице деревни Белоус. И он снова был пьяным, что показали результаты освидетельствования.

Суд штрафовал татарстанца на 200 тысяч рублей, которые поступят в доход государства, и конфисковал у него квадроцикл. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что на улице Гоголя в Казани автомобиль сбил курьера на электровелосипеде. Молодой человек попал в больницу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

kremlin.ru
Трамп пригрозил пересмотром соглашений с Россией по Донбассу

Другие лидеры при этом не верят в то, что глава штатов перейдет от слов к действиям.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.