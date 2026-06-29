Происшествия
29 июня 08:04
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«Вечерняя Казань»

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Курение у плиты стало причиной взрыва газа в Набережных Челнах

Хозяйка не перекрыла кран духового шкафа и зажгла сигарету.

Курение у плиты стало причиной взрыва газа в Набережных Челнах

Автор фото: ГЖИ Татарстана

Предварительно, взрыв в жилом доме в Набережных Челнах произошел из-за неосторожного обращения с бытовым газом — жительница не перекрыла кран духовки и закурила, из-за чего скопившееся «голубое топливо» взорвалось. Вона выбила стекла на кухне и в комнате, сообщает пресс-служба ГЖИ Татарстана.

Техническое обслуживание оборудования проводилось в этой квартире совсем недавно – 18 июня. ГЖИ организовала проверку по факту произошедшего с целью выяснить, были ли нарушения в работе специалистов.

«Этот случай в очередной раз напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при использовании газовых приборов и регулярной проверке их исправности. Неосторожность может привести к трагическим последствиям», — напутствуют в ГЖИ.

 

Напомним, что инцидент произошел 28 июня. Пострадавшую хозяйку квартиры, где случился хлопок, увезли в больницу – у нее ожоги лица и тела. Спустя некоторое время жителям многоэтажки разрешили вернуться в домой. На месте загорелись вещи и мебель, огонь оперативно потушили прибывшие пожарные.

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