Курение у плиты стало причиной взрыва газа в Набережных Челнах
Хозяйка не перекрыла кран духового шкафа и зажгла сигарету.
Предварительно, взрыв в жилом доме в Набережных Челнах произошел из-за неосторожного обращения с бытовым газом — жительница не перекрыла кран духовки и закурила, из-за чего скопившееся «голубое топливо» взорвалось. Вона выбила стекла на кухне и в комнате, сообщает пресс-служба ГЖИ Татарстана.
Техническое обслуживание оборудования проводилось в этой квартире совсем недавно – 18 июня. ГЖИ организовала проверку по факту произошедшего с целью выяснить, были ли нарушения в работе специалистов.
«Этот случай в очередной раз напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при использовании газовых приборов и регулярной проверке их исправности. Неосторожность может привести к трагическим последствиям», — напутствуют в ГЖИ.
Напомним, что инцидент произошел 28 июня. Пострадавшую хозяйку квартиры, где случился хлопок, увезли в больницу – у нее ожоги лица и тела. Спустя некоторое время жителям многоэтажки разрешили вернуться в домой. На месте загорелись вещи и мебель, огонь оперативно потушили прибывшие пожарные.
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