Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома на Можайского в Казани
Жители пожаловались на бездействие служб в соцсетях.
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении жильцов трехэтажного аварийного дома в столице Татарстана на улице Можайского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Доклад о деталях и ходе расследования представит и.о. СУ СК по республике Марсель Дулкарнаев. Исполнение контролирует центральный аппарат.
Об изъятии аварийного жилья говорилось еще в феврале 2024 года, однако действия до сих пор не были предприняты. Всего речь идет о 12 квартирах. Дом был признан аварийным в 2021 году, его должны снести.
Ранее Бастрыкин также поручил доложить об уголовном деле по аварийному общежитию в Казани. В стенах там образовались трещины, протекает кровля. Жители сталкиваются постоянным отключением электричества и отопления, в том числе зимой. Аварийным здание признали в 2021 году, однако даже после суда ни выплат, ни выдачи жилья произведено не было.
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