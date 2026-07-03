Происшествия
3 июля 14:55
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«Вечерняя Казань»

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При взрыве в многоэтажке Челнов полицейские спасли жителей

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о награждении.

При взрыве в многоэтажке Челнов полицейские спасли жителей

Автор фото: скриншот видео (обработано с помощью ИИ)

В многоэтажном доме Набережных Челнов, где случился взрыв, полицейские спасли жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В полиции уточнили, что сотрудники правоохранительных органов услышали хлопок и увидели дым, после чего сразу поехали к месту происшествия. Они побежали в подъезд, чтобы помочь жильцам, так как некоторые не могли выбраться из квартиры из-за заваленных дверей. Всего благодаря их помощи из дома спаслись семь взрослых и один ребенок.

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о награждении полицейских.

Источник: МВД по РТ

Ранее сообщалось, что полицейские спасли нижнекамца от передачи 770 тысяч мошенникам. Парень продал машину, чтобы перевести деньги на «безопасный счет».

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