Мэра Уфы выпустили из-под домашнего ареста
Градоначальнику сменили меру пресечения.
Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву изменили меру пресечения. Он находился под домашним арестом. А теперь на него наложили запрет определенных действий. Об этом рассказал адвокат Марат Самойлов. Его слова приводит UFA1.RU.
Напомним, что ранее градоначальнику продлевали домашний арест до конца августа. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. В частности, в прошлом году мэр потребовал от представителя строительной компании передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. Застройщик должен был за свой счет купить земельный участок стоимостью свыше 13 миллионов рублей и оформить права на него.
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