Происшествия
19 июня 17:24
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«Вечерняя Казань»

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Убийцу 9-летнего мальчика в Петербурге признали вменяемым

Тело ребенка еще в феврале нашли в замерзшем водоеме со связанными скотчем руками и ногами.

Убийцу 9-летнего мальчика в Петербурге признали вменяемым

Автор фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, признали вменяемым. Об этом сообщают «Известия».

Подсудимый полностью осознавал свои действия и отдавал себе отчет в поступках. Итоги экспертизы добавят в материалы дела — они могут послужить доказательством в суде.

Напомним, 3 февраля в Ленинградской области нашли тело мальчика, пропавшего в конце января. Его извлекли из замерзшего водоема около деревни Яльгелево. Руки и ноги ребенка были обмотаны скотчем. Как стало известно следствию, мальчик сел в машину к Жилкину, который предложил своей жертве интим. Ребенок отказался и потребовал полмиллиона рублей за молчание. Жилкин ударил мальчика и утопил.

Причем после убийства подсудимый вполне спокойно пошел на свидание. После этого он бросился в бега и просил друга обеспечить себе алиби. Жилкин даже шутил — на сообщение от девушки «жду» он ответил, что разлука растянется на 15 лет. Но ему грозит пожизненное.

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