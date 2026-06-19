Происшествия
19 июня 17:43
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«Вечерняя Казань»

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Восьмилетняя девочка погибла после атаки БПЛА на Подмосковье

Во время налета ребенок находился дома вместе с бабушкой, которая не пострадала.

Восьмилетняя девочка погибла после атаки БПЛА на Подмосковье

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В результате удара Киева по Подмосковью в Раменском погибла восьмилетняя девочка, находившаяся дома с бабушкой. Женщина при этом не пострадала. Печальной вестью делится губернатор области Андрей Воробьев в своем канале в «Максе».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку. Сейчас наша задача — помочь всем, кого затронула эта атака, и как можно быстрее устранить ее последствия», — написал он.

Всего во время атаки ВСУ повредили 18 жилых домов, 13 из которых находятся в Котельниках, еще два Люберцах, а также по одному в Раменском, Жуковском и Балашихе. Команда Управления технического надзора капитального ремонта оценивает масштабы разрушения и восстановления. Позже будут определены подрядчики для выполнения этих работ совместно с Фондом капремонта. Частично в дело вступят УК и муниципалитеты, если поломки небольшие.

Воробьев добавил, что всем пострадавшим выплатят компенсации.

Ранее в Московской области из-за удара беспилотников ВСУ пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Большую часть пострадавших пришлось госпитализировать.

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