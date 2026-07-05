Следователи и волонтеры проводят точечные поиски пропавших.

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Даниил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой, не собирается обращаться в суд о признании матери, отчима и их несовершеннолетней дочери умершими. Его слова передает ТАСС.

Напомним, семья Усольцевых пропала в Красноярском крае в сентябре 2025 года, спустя полгода родственники могут обратиться в суд о признании их умершими. Даниил Баталов заявил, что не хочет этого делать, однако понимает, что рано или поздно придется. Но пока что в суд он обращаться не планирует.

Сейчас следователи и волонтеры проводят точечные поиски пропавших.

Напомним, ранее поиски Усольцевых возобновились, к ним привлекли 80 человек. Местность оградили от посторонних. Там был найден элемент палок для ходьбы.

При этом ни одна из многочисленных версий не может быть подтверждена. Есть версия, что семья стала жертвой браконьеров или медведей, однако ни опровергнуть, ни подтвердить этот вариант невозможно. Охотники используют тихие способы добычи, а животные остерегаются людей.

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