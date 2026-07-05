Тело нашли на глубине четырех метров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В озере Ключи у села Шапши в Высокогорском районе Татарстана утонула 24-летняя девушка, об этом сообщили в региональном МЧС.

Девушка купалась в необорудованном для купания месте. На место прибыли спасатели, они обнаружили тело девушки на глубине четыре метра в 10 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что купаться в Татарстане разрешили на девяти пляжах из 24. Казанских мест отдыха в списке нет.

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