Девушка утонула в озере под Казанью
Тело нашли на глубине четырех метров.
В озере Ключи у села Шапши в Высокогорском районе Татарстана утонула 24-летняя девушка, об этом сообщили в региональном МЧС.
Девушка купалась в необорудованном для купания месте. На место прибыли спасатели, они обнаружили тело девушки на глубине четыре метра в 10 метрах от берега.
Ранее сообщалось, что купаться в Татарстане разрешили на девяти пляжах из 24. Казанских мест отдыха в списке нет.
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