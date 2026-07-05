Полиция схватила музыканта после нецензурной перепалки с толпой фанатов из окна обесточенного клуба.

Автор фото: скриншот видео Mash

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время своего выступления в Казани. Инцидент произошел в клубе Werk на улице Габдуллы Тукая во время сбора зрителей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По сообщениям очевидцев, в разгар мероприятия на концертной площадке внезапно отключилось электроснабжение. Пока организаторы в экстренном порядке пытались запустить генераторы для восстановления работы оборудования, исполнитель вступил в конфликт с собравшейся публикой. Высунувшись из окна здания, Дмитриев начал нецензурно перекрикиваться с толпой фанатов. Словесная перепалка спровоцировала беспорядки, что привело к вмешательству силовых структур.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые рассеяли толпу слушателей. Сам музыкант был задержан: силовики увели его под руки и поместили в патрульный автомобиль.Официальных комментариев от представителей МВД и менеджмента артиста по поводу точных причин казанского задержания и его текущего процессуального статуса на данный момент не поступало.

Нынешнее задержание — далеко не первый скандал в карьере исполнителя. Так, в 2023 году, после срыва концерта в Санкт-Петербурге и возбуждения уголовного дела из-за подозрений в пропаганде наркотиков, рэпер экстренно покинул Россию и улетел в Дубай. Творчеством артиста лично заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Эксперты провели проверку текстов его песен, после чего гастрольные туры Scally Milano по России и СНГ регулярно отменялись из-за упоминания запрещенных веществ. В январе 2025 года, находясь в Токио, репер прямо в лицо японским полицейским заявил, что Курильские острова принадлежат России, после чего был депортирован из страны.

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