Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу с тяжелым отравлением дымом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В нижнекамском СНТ «Строитель» произошел пожар, на котором 53-летний мужчина был спасен очевидцами. После происшествия пострадавшего доставили в центральную районную больницу, где диагностировали тяжелое отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

ЧП произошло поздним вечером в субботу, 4 июля, в СНТ «Строитель». Сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны поступил в 21:49. На одном из дачных участков вспыхнул частный сарай с пристроем. Огонь стремительно охватил постройки, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений случайные очевидцы бросились на помощь и вытащили из горящего строения 53-летнего мужчину. Пострадавшего 1973 года рождения экстренно госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у него отравление продуктами горения.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

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