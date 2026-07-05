Происшествия
5 июля 09:01
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«Вечерняя Казань»

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Очевидцы спасли 53-летнего мужчину на пожаре в нижнекамском СНТ «Строитель»

Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу с тяжелым отравлением дымом.

Очевидцы спасли 53-летнего мужчину на пожаре в нижнекамском СНТ «Строитель»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В нижнекамском СНТ «Строитель» произошел пожар, на котором 53-летний мужчина был спасен очевидцами. После происшествия пострадавшего доставили в центральную районную больницу, где диагностировали тяжелое отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

ЧП произошло поздним вечером в субботу, 4 июля, в СНТ «Строитель». Сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны поступил в 21:49. На одном из дачных участков вспыхнул частный сарай с пристроем. Огонь стремительно охватил постройки, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений случайные очевидцы бросились на помощь и вытащили из горящего строения 53-летнего мужчину. Пострадавшего 1973 года рождения экстренно госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у него отравление продуктами горения.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

Ранее мы писали, что при взрыве в многоэтажке Челнов полицейские спасли жителей. Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о награждении правоохранителей.

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