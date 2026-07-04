Происшествия
4 июля 18:53
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«Вечерняя Казань»

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У подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти свой бизнес

Мужчина также активный член правления СНТ.

У подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти свой бизнес

Автор фото: соцсети

После задержания 42-летнего Фёдора М., подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, стали известны подробности этого чудовищного преступления.  

Как пишет «База», в тот день ехавший на дачу мужчина заметил девочку, направлявшуюся в лес. Решение напасть на школьницу с находящимся в автомобиле перочинным ножом пришло сразу. На теле убитой девочки эксперты обнаружили следы насилия и множество ножевых ранений.  

Задержанный подозреваемый – бизнесмен: у него есть своя фирма «Благодел», делающая ремонт квартир «под ключ». Кроме того, мужчина, судя по местным соцсетям, принимал активное участие в жизни СНТ «Захожье-2», призывая решать проблемы дачников и участвовать в субботниках.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Тело школьницы обнаружили в лесу со множественными колото-резаными ранениями.

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