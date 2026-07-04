Происшествия
4 июля 10:59
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«Вечерняя Казань»

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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Тело школьницы обнаружили в лесу со множественными колото-резаными ранениями.

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Автор фото: МВД России

На вокзале Гатчины Ленинградской области при попытке скрыться задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Тосненского района Ленобласти. На данный момент с ним работают следователи.

Напомним, что тело школьницы обнаружили в лесу под Тосно со множественными колото-резаными ранениями на шее и признаками сексуального насилия. Она отправилась за грибами из СНТ до поляны в лесу и попала в объектив камеры видеонаблюдения.

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