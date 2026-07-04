В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
Тело школьницы обнаружили в лесу со множественными колото-резаными ранениями.
На вокзале Гатчины Ленинградской области при попытке скрыться задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемым оказался ранее судимый житель Тосненского района Ленобласти. На данный момент с ним работают следователи.
Напомним, что тело школьницы обнаружили в лесу под Тосно со множественными колото-резаными ранениями на шее и признаками сексуального насилия. Она отправилась за грибами из СНТ до поляны в лесу и попала в объектив камеры видеонаблюдения.
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