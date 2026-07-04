Ни одна из версий исчезновения Сергея, Ирины и их дочери не подтвердилась в результате поисков.

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В Красноярском крае не дали результатов поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время турпохода в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Ни одна из многочисленных версий не может быть подтверждена, сообщает aif.ru.

Журналисты издания прошли маршрут исчезнувших Сергея, Ирины и их пятилетней дочери с целью проверить возможные варианты произошедшего. Как оказалось, оператор, услугами которого пользовалась Усольцева, не обслуживает эту часть местности. На пути к скале Мальвинка, которая могла быть пунктом назначения туристов, есть большая вероятность заблудиться из-за неправильных меток. В лесу обнаружилась тайная дорога к трассе — там Усольцевых мог ждать автомобиль.

Есть версия, что семья стала жертвой браконьеров или медведей, однако ни опровергнуть, ни подтвердить этот вариант невозможно. Охотники используют тихие способы добычи, а животные остерегаются людей.

В поселке Кутурчин проживает знакомый Сергея, имеющий вертолет. Бизнесмен отказался обсуждать данный вопрос.

Ранее поиски Усольцевых возобновились, к ним привлекли 80 человек. Местность оградили от посторонних. Там был найден элемент палок для ходьбы, который отправили на экспертизу.

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