Вещи отправят на экспертизу.

Автор фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Часть палки для скандинавской ходьбы нашли в ходе новых поисков пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщил один из участников поисков, передает ТАСС.

Вещи изъяли — их отправят на экспертизу, чтобы узнать, принадлежали ли они Усольцевым.

Было обследовано около 1 тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории осматривали с помощью беспилотников, а полученные данные изучали на предмет присутствия на них людей.

Ранее сообщалось, что 4 июня были возобновлены масштабные поиски. Всего в мероприятии задействовано около 80 человек.

Напомним, Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочерью. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была крупная сумма денег. Семья была в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

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