Общество
4 августа 08:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Хабиров устроил разнос мэрии Уфы за перевозку судей из Татарстана на машинах

Подано заявление в СК.

Хабиров устроил разнос мэрии Уфы за перевозку судей из Татарстана на машинах

Автор фото: пресс-служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров в резкой форме отчитал исполняющего обязанности мэра Уфы Рустема Шарипова. Поводом стало то, что муниципальные автомобили использовались для перевозки судей Верховного суда Башкортостана, приехавших из Татарстана, в республику и обратно по выходным. Машины шли вместе с водителями, а топливо оплачивалось из бюджета.

«Совесть есть, нет, у Уфы? Вы что там, охренели совсем что ли? Мы еле-еле на автобусах ребят вывозим, а вы тут на автомобилях судей катаете? Кто дал такое право?» — возмутился Хабиров на еженедельном совещании правительства.

Он поручил забрать эти автомобили у городской администрации и передать региональному отделению фонда «Защитники Отечества». Также глава республики сообщил, что по данному факту уже подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Скандал вокруг муниципального автопарка разгорелся после отставки бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Председатель горсовета Марат Васимов заявил, что автомобили администрации могли незаконно предоставляться судьям, прибывшим из Татарстана. Контрольно-счётная палата Уфы уже начала проверку расходов на содержание автопарка. Председателем Верховного суда Башкортостана является уроженец Буинска Раиль Шайдуллин, один из его заместителей также окончил казанский вуз и до 2019 года работал в Татарстане.

Ранее мы писали, что Ильсур Метшин оказался в тройке лидеров нацрейтинга мэров России. В список также вошел глава Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.

пресс-служба главы Башкортостана
Хабиров устроил разнос мэрии Уфы за перевозку судей из Татарстана на машинах

Подано заявление в СК.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.