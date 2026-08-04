Подано заявление в СК.

Автор фото: пресс-служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров в резкой форме отчитал исполняющего обязанности мэра Уфы Рустема Шарипова. Поводом стало то, что муниципальные автомобили использовались для перевозки судей Верховного суда Башкортостана, приехавших из Татарстана, в республику и обратно по выходным. Машины шли вместе с водителями, а топливо оплачивалось из бюджета.

«Совесть есть, нет, у Уфы? Вы что там, охренели совсем что ли? Мы еле-еле на автобусах ребят вывозим, а вы тут на автомобилях судей катаете? Кто дал такое право?» — возмутился Хабиров на еженедельном совещании правительства.

Он поручил забрать эти автомобили у городской администрации и передать региональному отделению фонда «Защитники Отечества». Также глава республики сообщил, что по данному факту уже подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Скандал вокруг муниципального автопарка разгорелся после отставки бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Председатель горсовета Марат Васимов заявил, что автомобили администрации могли незаконно предоставляться судьям, прибывшим из Татарстана. Контрольно-счётная палата Уфы уже начала проверку расходов на содержание автопарка. Председателем Верховного суда Башкортостана является уроженец Буинска Раиль Шайдуллин, один из его заместителей также окончил казанский вуз и до 2019 года работал в Татарстане.

Ранее мы писали, что Ильсур Метшин оказался в тройке лидеров нацрейтинга мэров России. В список также вошел глава Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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