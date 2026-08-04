Хабиров устроил разнос мэрии Уфы за перевозку судей из Татарстана на машинах
Подано заявление в СК.
Глава Башкортостана Радий Хабиров в резкой форме отчитал исполняющего обязанности мэра Уфы Рустема Шарипова. Поводом стало то, что муниципальные автомобили использовались для перевозки судей Верховного суда Башкортостана, приехавших из Татарстана, в республику и обратно по выходным. Машины шли вместе с водителями, а топливо оплачивалось из бюджета.
«Совесть есть, нет, у Уфы? Вы что там, охренели совсем что ли? Мы еле-еле на автобусах ребят вывозим, а вы тут на автомобилях судей катаете? Кто дал такое право?» — возмутился Хабиров на еженедельном совещании правительства.
Он поручил забрать эти автомобили у городской администрации и передать региональному отделению фонда «Защитники Отечества». Также глава республики сообщил, что по данному факту уже подано заявление о возбуждении уголовного дела.
Скандал вокруг муниципального автопарка разгорелся после отставки бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Председатель горсовета Марат Васимов заявил, что автомобили администрации могли незаконно предоставляться судьям, прибывшим из Татарстана. Контрольно-счётная палата Уфы уже начала проверку расходов на содержание автопарка. Председателем Верховного суда Башкортостана является уроженец Буинска Раиль Шайдуллин, один из его заместителей также окончил казанский вуз и до 2019 года работал в Татарстане.
Ранее мы писали, что Ильсур Метшин оказался в тройке лидеров нацрейтинга мэров России. В список также вошел глава Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Подано заявление в СК.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.