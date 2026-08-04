Татарстан стал пилотным регионом программы по борьбе с циррозом печени
С начала программы проведено 350 трансплантаций.
Татарстан вошёл в федеральную программу по совершенствованию помощи пациентам с циррозом печени. В республике сегодня официально зарегистрировано больше 29 тысяч человек с хроническими заболеваниями печени, у части из них уже развился цирроз. Главная задача пилотного проекта — выявлять факторы риска и начинать лечение как можно раньше, чтобы не доводить до тяжёлых осложнений.
Врачи напомнили, что печень страдает не только от алкоголя и неправильного питания. Опасность могут представлять бесконтрольный приём БАДов, травяных настоек, некоторых грибов и даже привычных лекарств вроде парацетамола.
В республике активно развивается программа трансплантации: с 2018 года выполнено уже 350 пересадок печени, из них 41 — с начала этого года. Внедрение новых технологий, включая сплит-трансплантацию, позволило сократить очередь и помочь большему числу пациентов. Параллельно врачей обучают вовремя замечать проблемы с печенью, чтобы направлять пациентов на лечение до того, как изменения станут необратимыми.
Ранее мы писали, что погода помогла развиться в Татарстане вирусу, против которого нет вакцины. Заболеваемость геморрагической лихорадкой в республике стала выше многолетних значений - все из-за благоприятной погоды для распространения грызунов. Вирусы и болезни можно подхватить и во время отпуска. Рассказываем подробнее в материале.
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