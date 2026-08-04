Сайты крупных банков России перестали открываться в Chrome, Safari и Edge
Кредитные организации перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры.
Сайты ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Уралсиба и банка «Санкт-Петербург» перестали работать в популярных зарубежных браузерах Chrome, Safari и Edge. Как пояснили РБК три источника, знакомые с ситуацией, всё дело в отзыве иностранных SSL-сертификатов.
Банки перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры, а большинство иностранных браузеров их не поддерживает.
Ранее мы писали, что кабмин утвердил список приложений для обязательной предустановки на гаджеты. В перечень вошли «Алиса AI», Mir Pay и «Госуслуги», «Марусю» убрали.
Также сообщалось, что Минцифры советует установить российские сертификаты безопасности на гаджеты. Мера спасёт от блокировки сайтов и банков через иностранные браузеры.
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