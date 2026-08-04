Кредитные организации перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сайты ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Уралсиба и банка «Санкт-Петербург» перестали работать в популярных зарубежных браузерах Chrome, Safari и Edge. Как пояснили РБК три источника, знакомые с ситуацией, всё дело в отзыве иностранных SSL-сертификатов.

Банки перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры, а большинство иностранных браузеров их не поддерживает.

Ранее мы писали, что кабмин утвердил список приложений для обязательной предустановки на гаджеты. В перечень вошли «Алиса AI», Mir Pay и «Госуслуги», «Марусю» убрали.

Также сообщалось, что Минцифры советует установить российские сертификаты безопасности на гаджеты. Мера спасёт от блокировки сайтов и банков через иностранные браузеры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.