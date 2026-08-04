Причины пропажи неизвестны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Приложение Telegram исчезло из магазина App Store сразу в нескольких странах, включая Россию, США, Индию и Турцию. Через поиск оно не находилось, а при переходе по официальной ссылке магазин Apple выдавал ошибку. При этом в Google Play для Android мессенджер оставался доступен. Причины пропажи неизвестны.

Позже в компании сообщили, что Telegram снова появляется в App Store и в ближайшее время станет доступен пользователям iOS.

Ранее сообщалось, что Telegram имеет шанс продолжить работу в России, несмотря на обвинение Павла Дурова. Для этого компании нужно выполнить необходимые предписания, как это сделал Roblox.

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