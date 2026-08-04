Telegram пропал из App Store в России и других странах
Причины пропажи неизвестны.
Приложение Telegram исчезло из магазина App Store сразу в нескольких странах, включая Россию, США, Индию и Турцию. Через поиск оно не находилось, а при переходе по официальной ссылке магазин Apple выдавал ошибку. При этом в Google Play для Android мессенджер оставался доступен. Причины пропажи неизвестны.
Позже в компании сообщили, что Telegram снова появляется в App Store и в ближайшее время станет доступен пользователям iOS.
Ранее сообщалось, что Telegram имеет шанс продолжить работу в России, несмотря на обвинение Павла Дурова. Для этого компании нужно выполнить необходимые предписания, как это сделал Roblox.
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