Происшествия
4 июля 08:17
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«Вечерняя Казань»

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Над соседней с Татарстаном Удмуртией сбили ракету ВСУ

Военные силы Украины пытались нанести удар по одному из предприятий региона.

Над соседней с Татарстаном Удмуртией сбили ракету ВСУ

Автор фото: Минобороны России

В ночь на 4 июля в небе над Удмуртией силами ПВО была сбита ракета со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем канале в «Максе».

Пострадавших в результате атаки нет, как и разрушений. Военные силы Украины пытались нанести удар по одному из предприятий республики.

«Напоминаю, задача врага – посеять панику, но мы вместе. Огромная просьба не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию», — подытожил Бречалов.

Ранее украинский беспилотник во время атаки на Брянскую область ударил по туристическому автобусу, в котором находилось 19 человек. Разрушения также получили фуры из Беларуси — одна из них полностью сгорела.

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