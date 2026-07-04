Над соседней с Татарстаном Удмуртией сбили ракету ВСУ
Военные силы Украины пытались нанести удар по одному из предприятий региона.
В ночь на 4 июля в небе над Удмуртией силами ПВО была сбита ракета со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем канале в «Максе».
Пострадавших в результате атаки нет, как и разрушений. Военные силы Украины пытались нанести удар по одному из предприятий республики.
«Напоминаю, задача врага – посеять панику, но мы вместе. Огромная просьба не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию», — подытожил Бречалов.
Ранее украинский беспилотник во время атаки на Брянскую область ударил по туристическому автобусу, в котором находилось 19 человек. Разрушения также получили фуры из Беларуси — одна из них полностью сгорела.
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