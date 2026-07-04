Девушка отделалась обязательными работами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Решением Мосгорсуда москвичка Ксения Белоусова, которая сделала кальян на куличе, освобождена из-под стражи. Суд приговорил ее к обязательным работам, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Президиум Московского городского суда удовлетворил кассационное представление прокуратуры частично: посчитал Белоусову осужденной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов, исключил из приговора указание об отмене условного осуждения Белоусовой К.И. по приговору Лефортовского районного суда города Москвы от 12 августа 2025 года», - сообщили агентству в пресс-службе.

Уточняется, что приговор суда по делу о наркотиках в виде условного лишения свободы остался в силе.

Ранее мы писали, что девушке, сделавшей кальян на куличе, избрали меру пресечения. Сама героиня скандального видео свою вину полностью признала.

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