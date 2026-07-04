Происшествия
4 июля 16:28
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«Вечерняя Казань»

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Скончалась актриса Екатерина Жемчужная

Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Скончалась актриса Екатерина Жемчужная

Автор фото: соцсети

Ушла из жизни народная артистка России, актриса театра, кино и телевидения Екатерина Жемчужная. Печальной новостью поделился театр «Ромэн».

- Причиной смерти стала тромбоэмболия. Врачи сообщили, что у нее образовался тромб, — рассказала ТАСС ее дочь Ляля Жемчужная.  

Актриса известна зрителям по множеству ролей. Она снялась в 44 фильмах и сериалах. В их числе – «Вечный зов», «Карнавал», «Табор уходит в небо», «Где находится нофелет?», «Королева Марго», «Обручальное кольцо», «Кармелита. Цыганская страсть», «Если ты не со мной», «Любимые женщины Казановы» и многие другие.

Ранее мы писали, что звезда сериала «Бригада» утонул во время рыбалки с сыном. Александра Высоковского искали спасатели и волонтёры.

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