Причиной смерти стала тромбоэмболия.

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Ушла из жизни народная артистка России, актриса театра, кино и телевидения Екатерина Жемчужная. Печальной новостью поделился театр «Ромэн».

- Причиной смерти стала тромбоэмболия. Врачи сообщили, что у нее образовался тромб, — рассказала ТАСС ее дочь Ляля Жемчужная.

Актриса известна зрителям по множеству ролей. Она снялась в 44 фильмах и сериалах. В их числе – «Вечный зов», «Карнавал», «Табор уходит в небо», «Где находится нофелет?», «Королева Марго», «Обручальное кольцо», «Кармелита. Цыганская страсть», «Если ты не со мной», «Любимые женщины Казановы» и многие другие.

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