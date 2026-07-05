Также пострадали еще три человека.

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На улице Залесной в Казани в ДТП погиб 30-летний мотоциклист, об этом сообщили в ГИБДД столицы Татарстана.

Предварительно, 40-летний водитель Nissan ехал со стороны трассы М-7 и начал поворачивать направо, собираясь заехать на АЗС. Однако он не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по правой полосе в том же направлении, в сторону Горьковского шоссе. Произошло столкновение, после чего мотоцикл выехал на тротуар и сбил двух пешеходов.

Мотоциклист погиб на месте, а пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане. Женщина не справилась с управлением и выехала на «встречку».

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