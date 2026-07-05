Водитель Nissan пытался заехать на АЗС в Казани и устроил смертельное ДТП
Также пострадали еще три человека.
На улице Залесной в Казани в ДТП погиб 30-летний мотоциклист, об этом сообщили в ГИБДД столицы Татарстана.
Предварительно, 40-летний водитель Nissan ехал со стороны трассы М-7 и начал поворачивать направо, собираясь заехать на АЗС. Однако он не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по правой полосе в том же направлении, в сторону Горьковского шоссе. Произошло столкновение, после чего мотоцикл выехал на тротуар и сбил двух пешеходов.
Мотоциклист погиб на месте, а пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане. Женщина не справилась с управлением и выехала на «встречку».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.