Происшествия
5 июля 20:27
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«Вечерняя Казань»

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Нападением таксиста на подростка в Казани заинтересовался Бастрыкин

Проверка идет по статье о хулиганстве.

Нападением таксиста на подростка в Казани заинтересовался Бастрыкин

Автор фото: скриншот видео

На проспекте Ибрагимова в Казани таксист напал на 15-летнего подростка на велосипеде из-за того, что тот не уступил ему дорогу, в Следственном комитете начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам пострадавшего, он стоял на пешеходном переходе, когда водитель такси решил развернуться по тротуару. Подросток не стал пропускать его, из-за чего водитель оскорбил его, а затем толкнул. Несовершеннолетний получил ушибы.

Проверка идет по статье о хулиганстве. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по РТ Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин вновь призвал вернуть смертную казнь. Гуманизм до добра не доведет, полагает глава СКР.

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