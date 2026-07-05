Суд первой инстанции удовлетворил иски всех потерпевших и назначил предпринимательнице три года общего режима. Защита надеется обжаловать приговор.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Приволжский райсуд Казани приговорил 40-летнюю турагента Анжелу Мусину к трем годам общего режима, признав виновной в 30 эпизодах мошенничества с общим ущербом в более чем семь миллионов рублей. Председательствующий Ильнур Гарифуллин также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Тем временем Мусина вину в суде не признала — и сейчас намерена добиться смягчения приговора через апелляцию. Ее дело уже поступило в Верховный суд Татарстана, осужденная все еще считает, что хотя бы в части эпизодов ее действия носили характер гражданско-правовых отношений.

Потерпевшие не могли добиться возбуждения уголовного дела

История Анжелы Мусиной получила широкую огласку после того, как в СМИ засветилась ее переписка с потерпевшими. Вернее, голосовые сообщения предпринимательницы, которые та записывала, судя по всему, в нетрезвом виде.

«Видала я таких, как ты, в одном месте. Тебе твои родственники в правительстве или где там — не помогут. Нормальный человек, адекватный, такими вещами заниматься не будет! Если бы ты что-то из себя представлял, козел, ты бы принял меры! А кроме как гадить в социальных сетях и писать гадости про меня, вы больше ничего не умеете. И кроме как обзванивать всех моих друзей-родственников вы больше ничего не умеете. Вы ничего не добьетесь, а я добьюсь многого, вот. Ты даже не ожидаешь, что тебя ждет. Тебя никто не отмажет, поверь мне — тебя никто не отмажет», — говорила глава турагентства своим бывшим клиентам.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Увы, но после публикации голосовых Мусиной потерпевшие действительно ничего не могли добиться еще полгода. Правоохранители просто не возбуждали уголовное дело, ссылаясь на гражданско-правовой характер отношений между турагентом и пострадавшими. «Известность» же Мусина получила в июле-августе 2024 года, а задержали ее в январе 2025-го.

Уже через полгода женщина предстала перед Фемидой, однако сказать хоть что-нибудь своим обманутым клиентам не смогла. Официально по уголовному делу потерпевшими признаны 37 человек, однако это лишь те, кто вовремя написал на Мусину заявление. Отметим, что среди жертв мошенницы оказались как постоянные ее клиенты — те, кто «раньше летал через Анжелу», так и те, кто пришел к женщине впервые, по наводке.

Следствие установило, что Мусина просто присваивала себе деньги клиентов, которые платили ей за туры в курортные страны: Египет, Венесуэлу, Турцию и другие. Почти во всех случаях потерпевшие узнавали, что поездки не будет, в день вылета — Мусина ссылалась на нарушения со стороны туроператора или авиакомпании.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Но почему уголовное дело не возбуждали? В беседе с журналистом «Вечерней Казани» обманутые туристы отмечали, что предпринимательница для вида возвращала им, к примеру, 10 тысяч рублей, чтобы в отделе полиции вдруг сказать, что весь ущерб она обязательно возместит и уже возмещает — просто сейчас у женщины нет возможности все вернуть.

— Юридически разграничить мошенничество и обычный долг очень сложно, и пока следователь не найдет доказательств, что человек с самого начала планировал украсть деньги, дело не возбудят. Для пострадавших от любого потенциального мошенника важно составлять коллективные заявления, регулярно обращаться в правоохранительные органы, писать в вышестоящие инстанции. Следствие должно располагать данными о системности нарушений, — рассказал «Вечерней Казани» заслуженный юрист Татарстана Николай Иванов.

По словам казанского адвоката, на руку потерпевшим также может сыграть и общественный резонанс. Не исключено, что как раз разросшаяся сумма ущерба помогла в случае с Мусиной.

От бизнеса к мошенничеству: истории потерпевших

В приговоре суда первой инстанции Анжела Мусина проходит как владелец ООО «Адриатика» — это общество было создано в апреле 2023 года и действует по настоящий момент, согласно данным «Контур.Фокуса». Среди разрешенных видов деятельности организации фигурируют услуги по бронированию отелей, а также торговля обувью и одеждой в специализированных магазинах. Офис же организации, по словам потерпевших, располагался на Габишева, 36.

Стоит отметить, что «Адриатика» не единственный проект Мусиной в туризме. Как отмечала осужденная на допросах, ее опыт в сфере составляет 19 лет. И начала она как наемный сотрудник, большинство потерпевших знают женщину по агентству Coral Travel — именно там Мусина и заработала основную клиентскую базу, после чего ушла в свободное плавание, где у нее вдруг начались проблемы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ранее мы также описывали истории пострадавших. К примеру, семья Лейсан Гизатулиной покупала туры через Мусину около двух лет, а в последний раз купила у нее путевку в Дубай за 220 тысяч рублей — вылет должен был состояться в апреле 2024 года. Лейсан планировала улететь вместе с матерью, но вместо этого вечером перед вылетом она узнала, что отель якобы не сможет их заселить. Как отмечает муж Гизатулиной, Роман, у его супруги диагностировали заболевание крови, а теща не так давно к тому моменту потеряла мужа. Поездка была важна для женщин, Мусина же просто похитила их деньги.

— Мы собирались лететь в Абхазию. После того как мы внесли последнюю часть оплаты в июле, она сказала, что в течение 2–3 дней на наши личные документы сядут путевки. Прошло несколько дней, я решила зайти посмотреть: сели они или нет. И когда я зашла, то увидела, что наши документы полностью стерты — там не осталось ни договоров, ни приходников, вообще ничего. Просто пусто. Я сразу решила позвонить на горячую линию FUN&SUN, потому что она бронировала через них, по ее словам. На горячей линии попросили мои паспортные данные, ФИО, чтобы посмотреть, было ли бронирование вообще, и они нам сказали, бронирований в принципе не было. После этого я попросила у Мусиной номер заявки, она мне отказала, номер заявки мне не дала, – рассказывала очередная жертва Мусиной.

При этом вместо возврата денег турагент начала хамить своим обманутым клиентам. Теперь же женщина содержится в СИЗО, а ее мать после этой ситуации попала в дом престарелых, о чем на процессе обмолвилась адвокат осужденной.