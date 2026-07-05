Скандал случился в санатории «Газовик». Сюда вызвали отловщиков, которые не церемонились. Очевидцы утверждают, что кошкам ломали лапы и позвоночники, а собак били о землю. Подрядчик, осуществивший отлов, называет все обвинения провокацией.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На этот раз громкая история с жестоким обращением с животными произошла на территории санатория-профилактория «Газовик». Бездомные собаки и кошки жили там долгое время – их подкармливали и в администрации санатория, и сами отдыхающие. Однако 26 июня в здравницу приехали из службы отлова ИП Мадьянкина, и этот эпизод, увы, надолго остался в воспоминаниях отдыхающих.

«Кошек сразу кончали, щенят увезли. Очень грубые мужчины, как живодеры. Это просто ужас, что там творилось, многим стало плохо, увезли к докторам», - рассказала одна из очевидцев произошедшего.

Как рассказывают волонтеры, две взрослые неагрессивные собаки были убиты на месте инъекциями, при этом животные метались по территории с воткнутыми в тела шприцами. Четырёх двухмесячных щенков помещали в мешок и наносили удары о землю, а несколько кошек, как утверждают очевидцы, предварительно ломая им позвоночник. Как рассказала волонтер Лейсан, в день отлова она позвонила в санаторий и поинтересовалась, какой отловщик занимался животными. Однако там ей ответили, что и собак, и кошек пристроили.

Очевидцами было снято и видео – оно длится всего несколько секунд. На кадрах видно, как отловщики помещают двух котов в деревянную коробку, схватив за шею.

«Много шума из ничего»

Индивидуальный предприниматель Сергей Мадьянкин, чья организация осуществляла отлов, отвергает все обвинения в жестокости. По его словам, отловщиков вызвали в администрации санатория из-за жалобы родителей – ребенок гладил бездомных кошек и заразился болезнью, общей для человека и животного. Предположительно, это лишай.

Источник: соцсети

— Никакого жестокого обращения нет и не было — люди спокойно выполняли свою работу, никто никому хребты не ломал, не убивал. Все обвинения — это провокации от людей, которые там не были, процесс не видели. А видео, которое у них есть, говорит о гуманном отношении. Если бы у них была возможность снять, как я ломаю хребты или убиваю собак, они бы это сняли точно. Они сняли, как мы аккуратно засовываем руку в транспортировочный отсек. Видео доказывает, что вся эта история высосана из пальца, — заявил Мадьянкин.

Он зачитал и описание от врача: у кошки выявили повреждение шерстяного покрова с шелушением и признаки конъюнктивита. Мадьянков считает, что волонтеры навели «много шума из ничего».

— Проблему надо было решать, и санаторий, соответственно, решил её. Обеспечил безопасность детей, находящихся отдыхающих, персонала, — рассказал отловщик. — А теперь предположим другой расклад. Ваш ребёнок погладил милую кошечку, а у вас уже есть кошка дома. Вы пришли домой — кошка заболела чумкой, кошка сдохла. Мягко выражаясь, неприятно.

Как в Татарстане нужно обращаться с безнадзорными животными?

Согласно порядку обращения с безнадзорными животными в Татарстане, утверждённому в конце 2019 года, главный принцип – гуманность. Животных нельзя убивать, кроме случаев неизлечимой болезни с невыносимыми страданиями, истязать или использовать в лабораториях. Отлов происходит по заявкам граждан или по плану. Запрещено отлавливать животных с метками, в присутствии детей (если нет угрозы) и на частной территории без разрешения. Весь процесс снимают на видео.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В течение 12 часов после отлова животное должно попасть в приют, а потом пройти 10-дневный карантин. Стерилизация обязательна для всех, кроме животных, которых забрал хозяин, обязательна и маркировка. Если животное неагрессивное, его возвращают в то же место, где поймали. Информация о всех животных в приюте публикуется в интернете для поиска новых хозяев.

Член совета общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина отмечает, что действия отловщиков этим правилам не соответствуют.

— Для того, чтобы установить очаг заболевания, должны были взять анализы. По каждой болезни есть ветеринарные правила, разработанные департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ. Уж точно это не служба коммерческого отлова в спортивных штанах должна заниматься ликвидацией очага болезни, – заявила она. – Даже если убрать жестокость, тут нарушение ветеринарных правил. Животные должны наблюдаться, у них должны брать лабораторные анализы. На глаз никто такие серьёзные заболевания, общие для человека и животного, не ставит. На видео не видно специалистов-ветеринаров. Навряд ли они там были.

Скрипочкина также обратила внимание на нарушение порядка отлова – животных погружают в деревянный ящик. В порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев написано, отметила она, что клетки обязательно нужно дезинфицировать после каждого отлова. Однако как дезинфицировать дерево?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При этом сам Мадьянкин уверяет, что что использование ящиков из фанеры или дерева является стандартной практикой в сфере отлова и транспортировки животных. По его словам, нигде в нормативной документации не указано, из какого материала должны быть сделаны клетки или транспортные отсеки. Главное требование — наличие вентиляции. Кроме того, затенённый ящик помогает животному быстрее успокоиться, особенно после введения наркоза, деревянные ящики исключают контакт между животными.

Волонтёры, занимающиеся помощью бездомным животным в Татарстане, утверждают, что это не первый случай, когда работа Мадьянкина вызывает нарекания. По их словам, методы отлова, которые использует его служба, уже становились предметом разбирательств в антимонопольной службе и судах.

Так, в 2025 году УФАС Татарстана признало Сергея Мадьянкина недобросовестным поставщиком. Как следует из материалов дела, в ходе исполнения муниципального контракта по отлову животных были выявлены нарушения. В судебных актах описано, что ящики, используемые для перевозки, не обеспечивали надлежащие условия для животных. Также нарекания были по неподходящим по размеру ящикам, нарушению правил дезинфекции и ветеринарии, дегельминтизации собак препаратом, который предназначается для крупного рогатого скота, овец и свиней. Кроме того, вопросы были и по недостоверной отчетности — в документах были найдены расхождения о количестве отловленных животных.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

Сам Мадьянкин выразил мнение, что атака на него и санаторий может быть связана с действиями недобросовестных конкурентов или волонтёров, пытающихся «поймать хайп».

- Некоторым недобросовестным волонтёрам, возможно, представляющим интересы моего конкурента, используя недобросовестные способы, пытаются поймать хайп на этих историях. Я никого не обвиняю, но обращаю внимание на этот факт, — сказал он.

Он также добавил, что кошек простерилизовали, а основную часть раздали. Собаки, по словам отловщика, все еще находятся у них. Волонтеры уже написали заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.