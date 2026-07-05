Живодерские методы отлова возмутили татарстанцев
Скандал случился в санатории «Газовик». Сюда вызвали отловщиков, которые не церемонились. Очевидцы утверждают, что кошкам ломали лапы и позвоночники, а собак били о землю. Подрядчик, осуществивший отлов, называет все обвинения провокацией.
На этот раз громкая история с жестоким обращением с животными произошла на территории санатория-профилактория «Газовик». Бездомные собаки и кошки жили там долгое время – их подкармливали и в администрации санатория, и сами отдыхающие. Однако 26 июня в здравницу приехали из службы отлова ИП Мадьянкина, и этот эпизод, увы, надолго остался в воспоминаниях отдыхающих.
«Кошек сразу кончали, щенят увезли. Очень грубые мужчины, как живодеры. Это просто ужас, что там творилось, многим стало плохо, увезли к докторам», - рассказала одна из очевидцев произошедшего.
Как рассказывают волонтеры, две взрослые неагрессивные собаки были убиты на месте инъекциями, при этом животные метались по территории с воткнутыми в тела шприцами. Четырёх двухмесячных щенков помещали в мешок и наносили удары о землю, а несколько кошек, как утверждают очевидцы, предварительно ломая им позвоночник. Как рассказала волонтер Лейсан, в день отлова она позвонила в санаторий и поинтересовалась, какой отловщик занимался животными. Однако там ей ответили, что и собак, и кошек пристроили.
Очевидцами было снято и видео – оно длится всего несколько секунд. На кадрах видно, как отловщики помещают двух котов в деревянную коробку, схватив за шею.
«Много шума из ничего»
Индивидуальный предприниматель Сергей Мадьянкин, чья организация осуществляла отлов, отвергает все обвинения в жестокости. По его словам, отловщиков вызвали в администрации санатория из-за жалобы родителей – ребенок гладил бездомных кошек и заразился болезнью, общей для человека и животного. Предположительно, это лишай.
— Никакого жестокого обращения нет и не было — люди спокойно выполняли свою работу, никто никому хребты не ломал, не убивал. Все обвинения — это провокации от людей, которые там не были, процесс не видели. А видео, которое у них есть, говорит о гуманном отношении. Если бы у них была возможность снять, как я ломаю хребты или убиваю собак, они бы это сняли точно. Они сняли, как мы аккуратно засовываем руку в транспортировочный отсек. Видео доказывает, что вся эта история высосана из пальца, — заявил Мадьянкин.
Он зачитал и описание от врача: у кошки выявили повреждение шерстяного покрова с шелушением и признаки конъюнктивита. Мадьянков считает, что волонтеры навели «много шума из ничего».
— Проблему надо было решать, и санаторий, соответственно, решил её. Обеспечил безопасность детей, находящихся отдыхающих, персонала, — рассказал отловщик. — А теперь предположим другой расклад. Ваш ребёнок погладил милую кошечку, а у вас уже есть кошка дома. Вы пришли домой — кошка заболела чумкой, кошка сдохла. Мягко выражаясь, неприятно.
Как в Татарстане нужно обращаться с безнадзорными животными?
Согласно порядку обращения с безнадзорными животными в Татарстане, утверждённому в конце 2019 года, главный принцип – гуманность. Животных нельзя убивать, кроме случаев неизлечимой болезни с невыносимыми страданиями, истязать или использовать в лабораториях. Отлов происходит по заявкам граждан или по плану. Запрещено отлавливать животных с метками, в присутствии детей (если нет угрозы) и на частной территории без разрешения. Весь процесс снимают на видео.
В течение 12 часов после отлова животное должно попасть в приют, а потом пройти 10-дневный карантин. Стерилизация обязательна для всех, кроме животных, которых забрал хозяин, обязательна и маркировка. Если животное неагрессивное, его возвращают в то же место, где поймали. Информация о всех животных в приюте публикуется в интернете для поиска новых хозяев.
Член совета общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина отмечает, что действия отловщиков этим правилам не соответствуют.
— Для того, чтобы установить очаг заболевания, должны были взять анализы. По каждой болезни есть ветеринарные правила, разработанные департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ. Уж точно это не служба коммерческого отлова в спортивных штанах должна заниматься ликвидацией очага болезни, – заявила она. – Даже если убрать жестокость, тут нарушение ветеринарных правил. Животные должны наблюдаться, у них должны брать лабораторные анализы. На глаз никто такие серьёзные заболевания, общие для человека и животного, не ставит. На видео не видно специалистов-ветеринаров. Навряд ли они там были.
Скрипочкина также обратила внимание на нарушение порядка отлова – животных погружают в деревянный ящик. В порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев написано, отметила она, что клетки обязательно нужно дезинфицировать после каждого отлова. Однако как дезинфицировать дерево?
При этом сам Мадьянкин уверяет, что что использование ящиков из фанеры или дерева является стандартной практикой в сфере отлова и транспортировки животных. По его словам, нигде в нормативной документации не указано, из какого материала должны быть сделаны клетки или транспортные отсеки. Главное требование — наличие вентиляции. Кроме того, затенённый ящик помогает животному быстрее успокоиться, особенно после введения наркоза, деревянные ящики исключают контакт между животными.
Волонтёры, занимающиеся помощью бездомным животным в Татарстане, утверждают, что это не первый случай, когда работа Мадьянкина вызывает нарекания. По их словам, методы отлова, которые использует его служба, уже становились предметом разбирательств в антимонопольной службе и судах.
Так, в 2025 году УФАС Татарстана признало Сергея Мадьянкина недобросовестным поставщиком. Как следует из материалов дела, в ходе исполнения муниципального контракта по отлову животных были выявлены нарушения. В судебных актах описано, что ящики, используемые для перевозки, не обеспечивали надлежащие условия для животных. Также нарекания были по неподходящим по размеру ящикам, нарушению правил дезинфекции и ветеринарии, дегельминтизации собак препаратом, который предназначается для крупного рогатого скота, овец и свиней. Кроме того, вопросы были и по недостоверной отчетности — в документах были найдены расхождения о количестве отловленных животных.
Сам Мадьянкин выразил мнение, что атака на него и санаторий может быть связана с действиями недобросовестных конкурентов или волонтёров, пытающихся «поймать хайп».
- Некоторым недобросовестным волонтёрам, возможно, представляющим интересы моего конкурента, используя недобросовестные способы, пытаются поймать хайп на этих историях. Я никого не обвиняю, но обращаю внимание на этот факт, — сказал он.
Он также добавил, что кошек простерилизовали, а основную часть раздали. Собаки, по словам отловщика, все еще находятся у них. Волонтеры уже написали заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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