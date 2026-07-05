Работающие пенсионеры получат надбавку до 470 рублей, накопительные пенсии вырастут сразу на 17,3%, а для 80-летних юбиляров фиксированная выплата удвоится до 19 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 августа 2026 года в России запланирован беззаявительный перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика института комплексных стратегических исследований Елену Киселеву.

По ее словам, индексация и дополнительные надбавки коснутся работающих пожилых граждан, получателей накопительных пенсий, юбиляров, отметивших 80-летие, а также экс-летчиков и шахтеров.

«Работающие пенсионеры. Выплаты будут пересчитаны автоматически на основе пенсионных баллов, накопленных за прошлый год. В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рубля. За год можно заработать максимум 3 балла, что дает максимальную автоматическую надбавку в 470,28 рубля для тех, кто получает не менее 68 975 рублей в месяц до вычета НДФЛ», — отметила Киселева.

Спикер уточнила, что этот вид выплат ждет значительное повышение — сразу на 17,3 процента. В результате средний размер начислений достигнет 1876 рублей. Для тех, кто отметил 80-летие в июле, фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое и составит 19 169 рублей. Кроме того, им назначат дополнительную фиксированную выплату за уход в размере 1413 рублей.

По словам Киселевой, бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности тоже пересчитают специальные отраслевые доплаты. В среднем они составят 30 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно. При этом подавать заявления в Социальный фонд РФ не требуется — все перерасчеты пройдут полностью в автоматическом режиме.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин подчеркнул, что величина региональных социальных доплат напрямую привязана к местному прожиточному минимуму. Из-за этого самые внушительные надбавки традиционно фиксируются в северных и удаленных субъектах страны.

Ранее мы писали, что с 2027 года произойдут изменения в системе начисления страховой пенсии по старости. Социальный фонд будет автоматически назначать выплаты.

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