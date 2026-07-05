Мошенники начали использовать раздражение пользователей от спама, чтобы воровать их персональные данные под видом фальшивого отказа от писем.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кибераферисты начали активно использовать раздражение пользователей от навязчивой рекламы, маскируя фишинговые формы под стандартные кнопки отказа от писем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина.

По его словам, злоумышленники рассылают поддельные рекламные сообщения, которые внешне ничем не отличаются от обычного спама. Внизу письма располагается привычный линк или кнопка отписки. Главная цель преступников — заставить человека действовать импульсивно.

«Клик по ссылке переводит пользователя на стороннюю страницу с названиями вроде «форма удаления адреса из базы» или «жалоба на спам». Вместо автоматического отказа сайт требует ввести ФИО, номер телефона, актуальный email и другие конфиденциальные сведения. В результате мошенники получают верифицированный профиль жертвы, который в дальнейшем используют для точечного фишинга и телефонного шантажа», — отметил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что наибольшую угрозу данная тактика представляет для корпоративных почтовых ящиков. Массовый таргетинг сотрудников позволяет злоумышленникам собирать базы данных с рабочими адресами, должностями и контактами персонала. Эти сведения открывают дорогу для масштабных кибератак на инфраструктуру коммерческих и государственных организаций.

Эксперты советуют быть внимательными и напоминают о простых правилах цифровой безопасности. Не отвечать на анкеты, так как законные процедуры отписки не требуют ввода личных данных, таких как номера телефонов, паспортов и других конфиденциальных сведений. Использовать встроенные инструменты почтового сервиса для отказа от рассылки. Если есть сомнения относительно отправителя, нужно проверить информацию на официальном сайте компании.

Ранее мы писали, что в Казани задержали рецидивистов, которые работали на мошенников. Они обманули молодого человека и забрали у него почти миллион рублей.

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