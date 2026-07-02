Происшествия
2 июля 18:17
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«Вечерняя Казань»

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Рецидивистов, подрабатывающих на мошенников, поймали в Казани

Двое мужчин забрали у парня почти миллион рублей.

Рецидивистов, подрабатывающих на мошенников, поймали в Казани

Автор фото: МВД по РТ

В Казани полицейские задержали двоих неоднократно судимых мужчин - 38 и 41 года. Они везли 900 тысяч рублей, похищенных у 21-летнего парня.

Юношу обманули мошенники, убедив его «задекларировать сбережения». Потерпевший отдал деньги курьерам. Личности посредников установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления и проверяют задержанных на причастность к другим эпизодам.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин заключили под стражу, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске поймали юного курьера, везшего мошенникам похищенные два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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