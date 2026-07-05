Пассажиры могут законно путешествовать на поезде по билетам, оформленным на старый паспорт, если в новом документе стоит штамп о ранее выданных удостоверениях личности, либо при наличии свидетельства о браке в случае смены фамилии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При замене паспорта граждане России могут без проблем поехать на поезде по билету, оформленному на старые данные. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена ассоциации юристов страны Ольгу Турунину.

По словам эксперта, в железнодорожных перевозках действуют строгие законодательные правила. Например, для посадки достаточно предъявить новый паспорт, если на его 19-й странице есть отметка о ранее выданном удостоверении личности.

«Если фамилия пассажира изменилась (например, после свадьбы), нужно показать новый паспорт и документ, подтверждающий смену данных, например свидетельство о браке. Паспорт, срок действия которого истек из-за возраста (в 20 или 45 лет), остается действительным для покупки билетов и поездок на поезде еще 90 дней после дня рождения. С авиаперевозками ситуация иная. В российском законодательстве нет единого регламента для авиакомпаний», — отметила Турунина.

Юрист рекомендует пассажирам после смены паспорта оперативно связываться со службой поддержки своего авиаперевозчика, чтобы переоформить билет или уточнить внутренние правила компании.

Ранее МВД разъяснило, какие отметки обязательно должны быть в паспортах россиян. В документе фиксируются регистрация, снятие с учёта и информация о воинской обязанности.

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