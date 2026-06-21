Общество
21 июня 13:14
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«Вечерняя Казань»

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В МВД уточнили, какие отметки обязательно вносят в паспорта россиян

Фиксация регистрации, снятия с учёта и воинской обязанности должны быть в документе.

В МВД уточнили, какие отметки обязательно вносят в паспорта россиян

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В паспортах россиян должны быть обязательные отметки, в числе которых - фиксация регистрации. Об этом сообщают в «Московском комсомольце» со ссылкой на МВД России.

В российском паспорте в обязательном порядке проставляют сведения о регистрации по месту жительства и о снятии с учёта. Также фиксируется информация об отношении к воинской обязанности.

Они являются обязательными для всех жителей от 14 лет. Их отсутствие может привести к сложностям при оформлении документов, получении социальных услуг или при прохождении воинского учёта.

Помимо обязательных записей, в паспорт вносят и некоторые дополнительные сведения, но только по личному желанию владельца. К ним относятся группа крови и резус-фактор, которые могут быть указаны на основании справки из медицинской организации.

Также по заявлению владельца проставляют отметки о заключении и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и заграндокументах.

Все отметки вносятся бесплатно.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия неработающих россиян в мае достигла лишь 26 тысяч рублей. Показатель вырос на 1,8 тысячи рублей за год.

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