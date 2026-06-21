В МВД уточнили, какие отметки обязательно вносят в паспорта россиян
Фиксация регистрации, снятия с учёта и воинской обязанности должны быть в документе.
В паспортах россиян должны быть обязательные отметки, в числе которых - фиксация регистрации. Об этом сообщают в «Московском комсомольце» со ссылкой на МВД России.
В российском паспорте в обязательном порядке проставляют сведения о регистрации по месту жительства и о снятии с учёта. Также фиксируется информация об отношении к воинской обязанности.
Они являются обязательными для всех жителей от 14 лет. Их отсутствие может привести к сложностям при оформлении документов, получении социальных услуг или при прохождении воинского учёта.
Помимо обязательных записей, в паспорт вносят и некоторые дополнительные сведения, но только по личному желанию владельца. К ним относятся группа крови и резус-фактор, которые могут быть указаны на основании справки из медицинской организации.
Также по заявлению владельца проставляют отметки о заключении и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и заграндокументах.
Все отметки вносятся бесплатно.
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