С 1 сентября вводят новые правила выдачи медицинских справок в России
Отменяются некоторые печати и обязательное согласие на электронные справки.
С 1 сентября вводят новые правила выдачи медицинских справок в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава России.
Теперь впервые на уровне нормативных правил утверждается возможность передачи медицинских документов близким родственникам и другим лицам.
Главным нововведением стало исключение требования об обязательном письменном согласии пациента на выдачу электронной справки. Теперь такие документы формируются в единой государственной системе здравоохранения автоматически. Это ускоряет процесс и снижает риски утери бумаг.
Некоторые медицинские заключения можно будет оформлять в произвольной форме. Это касается, например, справок для спортивных секций, вождения или внутреннего учёта на работе.
Также с нового порядка отменяется необходимость использовать специальные печати с указанием профиля помощи при выдаче документов в учреждениях, оказывающих психиатрическую, наркологическую и ВИЧ-специализированную помощь.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России появится новая медицинская специальность. В больницах будут работать врачи по здоровому долголетию.
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