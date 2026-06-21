Общество
21 июня 13:55
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«Вечерняя Казань»

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С 1 сентября вводят новые правила выдачи медицинских справок в России

Отменяются некоторые печати и обязательное согласие на электронные справки.

С 1 сентября вводят новые правила выдачи медицинских справок в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября вводят новые правила выдачи медицинских справок в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава России.

Теперь впервые на уровне нормативных правил утверждается возможность передачи медицинских документов близким родственникам и другим лицам.

Главным нововведением стало исключение требования об обязательном письменном согласии пациента на выдачу электронной справки. Теперь такие документы формируются в единой государственной системе здравоохранения автоматически. Это ускоряет процесс и снижает риски утери бумаг.

Некоторые медицинские заключения можно будет оформлять в произвольной форме. Это касается, например, справок для спортивных секций, вождения или внутреннего учёта на работе.

Также с нового порядка отменяется необходимость использовать специальные печати с указанием профиля помощи при выдаче документов в учреждениях, оказывающих психиатрическую, наркологическую и ВИЧ-специализированную помощь.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России появится новая медицинская специальность. В больницах будут работать врачи по здоровому долголетию.

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