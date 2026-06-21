Сотрудников аварийных служб запирали в квартирах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Газовики в Татарстане столкнулись с агрессией при обслуживании домов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Татарстана.

В Бугульме в доме на улице Сайдашева сотрудники ЭПУ «Бугульмагаз» во время техобслуживания нашли неисправный водонагреватель, представляющий угрозу возгорания. После его отключения арендатор одной из квартир закрыл квартиру, не выпуская специалистов.

Ситуация потребовала вмешательства полиции. Сейчас действие жильца могут быть рассмотрены по статье Уголовного кодекса как незаконное лишение свободы.

В Нурлате, в доме по улице Гагарина, инспекторы обнаружили нарушение в десяти квартирах. В них дымоходы газовых приборов были незаконно подключены к вентиляционным каналам, что создаёт риск скопления угарного газа в жилых помещениях. До устранения неисправностей жителям запрещено использовать газовые колонки — доступ к горячей воде временно перекрыт.

В одном из домов Казани специалисты зафиксировали утечку газа в стояке. Для безопасности было принято решение о приостановке подачи газа в десять квартир. Работы по устранению неисправности проводятся в круглосуточном режиме.

Любые переделки дымоходов, вентиляции и подключение приборов должны выполняться только с разрешения и под контролем специализированных служб.

Ранее в России создали автоматическую систему защиты от утечек газа в квартирах. Эти устройства предупреждают о проблеме жителей дома.

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