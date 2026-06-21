На Сабантуе в Мирном раздали 1,5 тысячи порций чак-чака
Гигантское угощение весом 150 килограммов приготовили вручную на Васильевском хлебозаводе.
На Сабантуе в Мирном раздали 1,5 тысячи порций чак-чака. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
Чак-чак по традиционному рецепту изготовили на Васильевском хлебозаводе. Мастера выпекали лакомство вручную — от замеса теста до финальной формовки. Готовое изделие выложили в виде сердца. Оно стало символом гостеприимства.
Общий вес сладкого шедевра составил 150 килограммов. Порции раздавали бесплатно всем гостям праздника — как местным жителям, так и приезжим.
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