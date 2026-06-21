Общество
21 июня 12:15
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«Вечерняя Казань»

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На Сабантуе в Мирном раздали 1,5 тысячи порций чак-чака

Гигантское угощение весом 150 килограммов приготовили вручную на Васильевском хлебозаводе.

На Сабантуе в Мирном раздали 1,5 тысячи порций чак-чака

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На Сабантуе в Мирном раздали 1,5 тысячи порций чак-чака. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Чак-чак по традиционному рецепту изготовили на Васильевском хлебозаводе. Мастера выпекали лакомство вручную — от замеса теста до финальной формовки. Готовое изделие выложили в виде сердца. Оно стало символом гостеприимства.

Общий вес сладкого шедевра составил 150 килограммов. Порции раздавали бесплатно всем гостям праздника — как местным жителям, так и приезжим.

Сабантуй в Мирном собрал тысячи участников. Помимо спортивных состязаний, народных танцев и выступлений фольклорных коллективов, особое внимание уделили татарской кухне.

Ранее сообщалось, что в Казани запустят световое шоу у Спасской башни ко Дню памяти и скорби. Таким образом молодому поколению через современные технологии расскажут о подвиге фронтовиков, тружеников тыла и жертв войны.

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