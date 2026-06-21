Мультимедийное представление расскажет о подвиге фронтовиков, тружеников тыла и жертв войны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

21 июня с 9 часов вечера до 11 часов ночи на территории Казанского кремля пройдёт масштабное мультимедийное представление, посвящённое памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Организаторы представят видеопроекции, воссоздающие ключевые страницы истории войны. Зрители увидят образы фронтовиков, блокадников, узников концлагерей и тружеников тыла. Шоу призвано почтить память героев и рассказать о подвиге молодому поколению через современные технологии.

Световые инсталляции станут частью всероссийской акции «Свет Победы». Казань вошла в число четырёх городов, где пройдут подобные мероприятия. Такие же видео покажут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби — дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.

Вход на площадку свободный.

Ранее раис Татарстана поручил достойно провести День памяти и скорби 22 июня. Минниханов напомнил, что на фронт ушло 700 тысячах жителей республики.

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