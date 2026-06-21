Общество
21 июня 08:52
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«Вечерняя Казань»

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На всей территории России наступил самый длинный день в году

Световой день достиг максимума, после чего начнёт сокращаться.

На всей территории России наступил самый длинный день в году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На всей территории России наступил самый длинный день года, напоминает пресс-служба Московского планетария.

В день летнего солнцестояния Солнце занимает наивысшую точку над горизонтом.

По данным Московского планетария, на широте Москвы продолжительность светового дня составила 17 часов 33 минуты, что делает его самым продолжительным в году.

Соответственно, ночь на 22 июня стала самой короткой. Она длилась всего 6 часов 27 минут.

С этого момента продолжительность дня начнёт постепенно уменьшаться. День осеннего равноденствия наступит 23 сентября. Тогда длина дня и ночи сравняется.

Летнее солнцестояние знаменует середину астрономического лета и связано с некоторыми природными явлениями. В это время в северных и центральных регионах страны активизируется наблюдение за серебристыми облаками — самыми высокими в атмосфере Земли. Они формируются на высоте около 80–85 км и становятся видимыми в период навигационных и астрономических сумерек.

Ранее сообщалось, что российские учёные выпустят «Чёрную книгу» опасных для хозяйства растений. В книге будет больше полутысячи видов, угрожающих лесам, полям и сельскому хозяйству.

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