Общество
21 июня 10:12
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«Вечерняя Казань»

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Средняя пенсия неработающих россиян в мае приблизилась к 26 тысячам рублей

Показатель вырос на 1,8 тысячи рублей за год.

Средняя пенсия неработающих россиян в мае приблизилась к 26 тысячам рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средняя пенсия неработающих россиян в мае выросла лишь до 26 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд России.

Средний размер выплат достиг 25 839 рублей.

По сравнению с маем 2023 года этот показатель увеличился более чем на 1,8 тысячи рублей. Рост обусловлен ежегодной индексацией пенсий, проведённой с учётом фактической инфляции и утверждённых правительством коэффициентов. Для неработающих пенсионеров индексация применяется в полном объёме.

Средняя выплата у работающих россиян составила 23,7 тысячи рублей.

В августе 2024 года состоится ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров. Прибавка может составить до 470,28 рубля в месяц.

Ранее назвали среднюю пенсию женщин в России в 2026 году. Сумма с прошлого года выросла почти на две тысячи рублей.

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