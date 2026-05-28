Сумма с прошлого года выросла почти на две тысячи рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средний размер пенсии у женщины в России в 2026 году составляет более 25,2 тысячи рублей. В прошлом году размер пенсии был 23 249 рублей, сообщили в Соцфонде, пишет РИА Новости.

Средний размер пенсии среди работающих и неработающих жителей в апреле 2026 года составил 25 397 рублей. А в прошлом году пенсионеры получали 23 448 рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионерам в Татарстане доплачивают при доходе ниже прожиточного минимума. Для назначения доплаты учитываются такие выплаты, как пенсия, срочные выплаты из пенсионных накоплений, ежемесячная выплата и стоимость набора социальных услуг.

