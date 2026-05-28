Общество
28 мая 15:57
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Метшин попал в тройку лучших в нацрейтинге мэров

Лидерские позиции заняли Собянин и Беглов.

Метшин попал в тройку лучших в нацрейтинге мэров

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мэр Казани Ильсур Метшин занял почетное третье место в нацрейтинге мэров за апрель-май 2026 года. На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а на втором — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. В пятерку лидеров вошли глава Грозного Хас–Магомед Кадыров и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Топ представлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Почему именно Собянин стал лидером рейтинга, объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, все дело в атаках ВСУ беспилотниками.

«На этом фоне работа команды Сергея Собянина выглядит показательной. Несмотря на попытки украинской стороны сделать столицу одной из ключевых целей, Москве удаётся сохранять высокий уровень управляемости и безопасности», — говорит он.

На этом фоне фигура сильного мэра приобретает особое значение. Управленческие решения, принятые в кризисный период, становятся своеобразной моделью.

Ранее сообщалось, что Татарстан не вошел в лидеры рейтинга по доступности электроэнергии. Несмотря на то, что государство регулирует цены на «свет», разброс между регионами оказался значительным.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.