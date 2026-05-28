Лидерские позиции заняли Собянин и Беглов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мэр Казани Ильсур Метшин занял почетное третье место в нацрейтинге мэров за апрель-май 2026 года. На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а на втором — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. В пятерку лидеров вошли глава Грозного Хас–Магомед Кадыров и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Топ представлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Почему именно Собянин стал лидером рейтинга, объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, все дело в атаках ВСУ беспилотниками.

«На этом фоне работа команды Сергея Собянина выглядит показательной. Несмотря на попытки украинской стороны сделать столицу одной из ключевых целей, Москве удаётся сохранять высокий уровень управляемости и безопасности», — говорит он.

На этом фоне фигура сильного мэра приобретает особое значение. Управленческие решения, принятые в кризисный период, становятся своеобразной моделью.

Ранее сообщалось, что Татарстан не вошел в лидеры рейтинга по доступности электроэнергии. Несмотря на то, что государство регулирует цены на «свет», разброс между регионами оказался значительным.

