Как выявить предиабет, объяснила эндокринолог Мокрышева
Так как предиабет не имеет специфических симптомов, то главный инструмент его распознавания - это лабораторная диагностика, доступная в рамках диспансеризации. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева, передает РИА Новости.
По ее словам, миллионы людей живут с предиабетом годами, не подозревая о возможном развитии диабета.
В рамках диагностики измеряется уровень сахара в крови. Для этого есть несколько способов: измерение концентрации глюкозы в венозной крови натощак, пероральный тест на толерантность к глюкозе и исследование гликированного гемоглобина крови.
Ранее сообщалось, что диабет в России начали находить у более молодого поколения. Растет в стране и число людей с ожирением. Помимо этого, мы писали, что с начала 2026 года татарстанские пациенты с сахарным диабетом столкнулись с трудностями: им ежемесячно назначают разные отечественные инсулины, что влияет на колебания уровня сахара в крови. Проблемы усугубляются нехваткой тест‑полосок и датчиков мониторинга.
