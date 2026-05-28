Предложение связано с недавним запретом англицизмов в стране.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович требует отказаться от американского блюда «гамбургер». Он предложил переименовать его в «котлетник» или «кокошник». В числе вариантов также «бутерброд ленинградский». Его слова приводит «Абзац».

Депутат говорит, что в целом англицизмы в сфере общепита необходимо законодательно запретить, заменив их русскими названиями. С такой инициативой он хочет обратиться к властям. По его заявлениям, американская культура быстрой еды чужда россиянам и вредит их здоровью.

«Нам не нужна американская культура фастфуда «тяп-ляп». Можно подумать над новыми названиями… Конечно, люди не изменят привычки мгновенно, но постепенно новое название войдет в моду. Для перестройки бизнеса нужно дать законный срок – например, год», – говорит парламентарий.

Кроме того Малинкович предложил заняться популяризацией здоровой национальной кухни, которая исторически лучше подходит для россиян. А по телевизору показывать рекламу, где «человек съел гамбургер, заболел и умер, а тот, кто поел русской каши или супа, чувствует себя прекрасно и бежит на работу».

Отметим, что слово «котлета» заимствовано из французского языка XVIII веке. Слово пошло от côtelette — уменьшительно-ласкательного от côte — «ребро».

Также «бутерброд» заимствован из немецкого языка в XVIII веке. Оно состоит из двух основ: butter — «масло», и brot — «хлеб». А вот «кокошник» — исконно русское слово.

