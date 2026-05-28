Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей России ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года. Об этом сообщает РБК.

HR-специалист Зулия Лоикова подчеркнула, что летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в России будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней. Летом прошлого года жители России работали 63 дня, а отдыхали 29 дней. В 2024 году было 64 рабочих дня и 28 выходных.

Больше всего рабочих дней будет в июле — 23 рабочих дня и восемь выходных. В июне и августе будет по 21 рабочему дню, а выходных — девять и десять соответственно.

По словам Лоиковой, разница в количестве рабочих дней из года в год — это абсолютно нормальная ситуация, она определяется исключительно календарем.

Ранее сообщалось, что в Татарстане организуют летний отдых для 180 тысяч детей. Особое внимание должны уделить семьям участников и ветеранов СВО, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

