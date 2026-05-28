28 мая 17:35
Подростки в Татарстане стали меньше совершать преступлений

Показатели упали с 384 до 235 случаев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года татарстанские подростки совершили 235 преступлений. Это на 149 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказала замначальника управления, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УУПиПДН МВД по Татарстану Резеда Вахитова.

Среди несовершеннолетних преступников – 86 школьников, 66 студентов техникумов и трое студентов вузов.

Ранее сообщалось, что студент, учившийся в Казани, под воздействием мошенников забирал деньги у жертв. У несовершеннолетней девушки парень забрал золотые украшения, сдал в ломбард и перевел деньги аферистам.

