Подростки в Татарстане стали меньше совершать преступлений
Показатели упали с 384 до 235 случаев.
С начала года татарстанские подростки совершили 235 преступлений. Это на 149 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказала замначальника управления, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УУПиПДН МВД по Татарстану Резеда Вахитова.
Среди несовершеннолетних преступников – 86 школьников, 66 студентов техникумов и трое студентов вузов.
Ранее сообщалось, что студент, учившийся в Казани, под воздействием мошенников забирал деньги у жертв. У несовершеннолетней девушки парень забрал золотые украшения, сдал в ломбард и перевел деньги аферистам.
