Процедуру техосмотра авто хотят улучшить к 2028 году
Поручение дало правительство.
По поручению правительства России к 2028 году собираются улучшить процедуру техосмотра авто. Об этом пишет ТАСС.
Улучшением должны заняться Минтранс, МВД и Минсельхоз, его цель — повышение эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения. О результатах в 2028 году должен быть сделан доклад.
Напомним, пока что техосмотр должны проходить владельцы авто старше четырех лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Проверяются тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.
Ранее сообщалось, что стоимость регулярного техобслуживания автомобилей подорожает в 2026 году примерно на десять процентов, так же как и в 2025 году. На рост стоимости техобслуживания влияют инфляция, подорожание автозапчастей, а также увеличение затрат на обеспечение работы сервиса, включая коммунальные услуги и аренду помещений.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Температуры достигнут +31 градуса.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.