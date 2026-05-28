28 мая 17:16
«Вечерняя Казань»

Процедуру техосмотра авто хотят улучшить к 2028 году

Поручение дало правительство.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По поручению правительства России к 2028 году собираются улучшить процедуру техосмотра авто. Об этом пишет ТАСС.

Улучшением должны заняться Минтранс, МВД и Минсельхоз, его цель — повышение эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения. О результатах в 2028 году должен быть сделан доклад.

Напомним, пока что техосмотр должны проходить владельцы авто старше четырех лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Проверяются тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.

Ранее сообщалось, что стоимость регулярного техобслуживания автомобилей подорожает в 2026 году примерно на десять процентов, так же как и в 2025 году. На рост стоимости техобслуживания влияют инфляция, подорожание автозапчастей, а также увеличение затрат на обеспечение работы сервиса, включая коммунальные услуги и аренду помещений.

